Что празднуют 16 сентября и какие памятные события произошли в этот день

В понедельник, 16 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. В нашей стране сегодня свой профессиональный праздник отмечают фармацевты.
День фармацевтического работника был установлен в 1999 году указом президента в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины. Он признает значительный вклад работников фармацевтической отрасли в здравоохранение.
А еще 16 сентября – Всемирный день барбера. Этот день чествует мастерство, творчество и общественный дух, который барберы привносят в свою профессию.
Кроме этого, в этот день отмечают Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Этот праздник был основан ООН для подчеркивания важности использования научно-технических инноваций в содействии устойчивому развитию стран Юга.
Также 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. В 1994 году Генассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Дата установлена в память о подписании Монреальского протокола (1987) о веществах, разрушающих озоновый слой, и отмечается с 1995 года.
16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.
Верующие чтят память святой великомученицы Евфимии.
16 сентября в итальянском городе Верона отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини печальной повести на свете.
В Мексике празднуют День независимости, в Японии - День чествования пожилых людей, в США - День Мейфлавер, а в Великобритании - День Овайна Глиндура.
Памятные события:
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