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Что празднуют 16 сентября и какие памятные события произошли в этот день

09:24, 16 сентября 2024
В Украине отмечают День фармацевтического работника.
Что празднуют 16 сентября и какие памятные события произошли в этот день
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В понедельник, 16 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. В нашей стране сегодня свой профессиональный праздник отмечают фармацевты.

День фармацевтического работника был установлен в 1999 году указом президента в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины. Он признает значительный вклад работников фармацевтической отрасли в здравоохранение.

А еще 16 сентября – Всемирный день барбера. Этот день чествует мастерство, творчество и общественный дух, который барберы привносят в свою профессию.

Кроме этого, в этот день отмечают Международный день науки, технологий и инноваций для Юга. Этот праздник был основан ООН для подчеркивания важности использования научно-технических инноваций в содействии устойчивому развитию стран Юга.

Также 16 сентября – Международный день охраны озонового слоя. В 1994 году Генассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем ​​охраны озонового слоя. Дата установлена ​​в память о подписании Монреальского протокола (1987) о веществах, разрушающих озоновый слой, и отмечается с 1995 года.

16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому страны-участницы должны ограничить и прекратить производство веществ, разрушающих озоновый слой.

Верующие чтят память святой великомученицы Евфимии.

16 сентября в итальянском городе Верона отмечают праздник – День рождения Джульетты, знаменитой шекспировской героини печальной повести на свете.

В Мексике празднуют День независимости, в Японии - День чествования пожилых людей, в США - День Мейфлавер, а в Великобритании - День Овайна Глиндура.

Памятные события:

  • 1658 - Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор;
  • 1899 - В Западной Украине создана Национально-демократическая партия;
  • 1908 - Уильям Дюрант основал компанию General Motors;
  • 1914 - 2500 сечевых стрельцов украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины;
  • 1930 - Польское правительство начало проведение так называемой пацификации (насильственного умиротворения) украинцев в Восточной Галиции;
  • 1963 - К новой федерации Малайзия присоединяется город-государство Сингапур;
  • 1975 - Папуа Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии;
  • 1979 - На восточном крыле шахты "Юнком" (Юнокоммунаровск, Донецкая область), на объекте "Кливаж" осуществлен подземный ядерный взрыв;
  • 1987 - Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли;
  • 2000 - День Памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе;
  • 2000 - На спортивном самолете разбился первый заместитель министра внутренних дел Украины, координатор комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью при Президенте Украины Леонид Бородич;
  • 2002 - Начало активной фазы всеукраинской акции гражданского неповиновения "Восстань, Украина!"

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