Що святкують 16 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

У понеділок, 16 вересня, в Україні та світі відзначають декілька свят. В нашій країні сьогодні своє професійне свято святкують фармацевти.
День фармацевтичного працівника було встановлено 1999 року указом президента на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.
А ще 16 вересня Всесвітній день барбера. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.
Крім цього, в цей відзначають Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Це свято було засноване ООН для підкреслення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня.
Також 16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. У 1994 році Генасамблея ООН своєю резолюцією проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. Дата встановлена в пам'ять про підписання Монреальського протоколу (1987) щодо речовин, які руйнують озоновий шар, і відзначається з 1995 року.
16 вересня 1987 року 36 країн підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні обмежити і припинити виробництво речовин, які руйнують озоновий шар.
Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії.
16 вересня в італійському місті Верона відзначають свято - День народження Джульєтти, знаменитої шекспірівської героїні найсумнішої повісті на світі.
У Мексиці святкують День незалежності, в Японії - День ушанування літніх людей, у США - День Мейфлавер, а у Великій Британії – День Овайна Гліндура.
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