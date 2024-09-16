Що святкують 16 вересня та які пам’ятні події сталися цього дня

В Україні святкують День фармацевтичного працівника.

У понеділок, 16 вересня, в Україні та світі відзначають декілька свят. В нашій країні сьогодні своє професійне свято святкують фармацевти.

День фармацевтичного працівника було встановлено 1999 року указом президента на підтримку ініціативи Міністерства охорони здоров’я України. Воно визнає значний внесок працівників фармацевтичної галузі в охорону здоров’я населення.

А ще 16 вересня Всесвітній день барбера. Цей день вшановує майстерність, творчість і громадський дух, які барбери привносять у свою професію.

Крім цього, в цей відзначають Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня. Це свято було засноване ООН для підкреслення важливості використання науково-технічних інновацій у сприянні сталому розвитку країн Півдня.

Також 16 вересня Міжнародний день охорони озонового шару. У 1994 році Генасамблея ООН своєю резолюцією проголосила 16 вересня Міжнародним днем охорони озонового шару. Дата встановлена в пам'ять про підписання Монреальського протоколу (1987) щодо речовин, які руйнують озоновий шар, і відзначається з 1995 року.

16 вересня 1987 року 36 країн підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні обмежити і припинити виробництво речовин, які руйнують озоновий шар.

Віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Євфимії.

16 вересня в італійському місті Верона відзначають свято - День народження Джульєтти, знаменитої шекспірівської героїні найсумнішої повісті на світі.

У Мексиці святкують День незалежності, в Японії - День ушанування літніх людей, у США - День Мейфлавер, а у Великій Британії – День Овайна Гліндура.

Пам’ятні події:

1658 - Гетьман України Іван Виговський уклав із Річчю Посполитою Гадяцький договір;

1899 - У Західній Україні створено Національно-демократичну партію;

1908 - Вільям Дюрант заснував компанію General Motors;

1914 - 2500 січових стрільців українського добровольчого легіону у складі австро-угорської армії присягнули на вірність боротьбі за визволення України;

1930 - Польський уряд розпочав проведення так званої пацифікації (насильницького умиротворення) українців у Східній Галичині;

1963 - До нової федерації Малайзія приєднується місто-держава Сінгапур;

1975 - Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії;

1979 - На східному крилі шахти "Юнком" (Юнокомунарівськ, Донецька область), на об'єкті "Кліваж" здійснено підземний ядерний вибух;

1987 - Підписано Монреальський протокол про захист озонового шару Землі;

2000 - День Пам'яті (зникнення) журналіста Георгія Гонгадзе;

2000 - На спортивному літаку розбився перший заступник міністра внутрішніх справ України, координатор комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України Леонід Бородич;

2002 - Початок активної фази всеукраїнської акції громадянської непокори "Повстань, Україно!".

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