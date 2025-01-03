В Киеве заработали 78 пунктов приема новогодних елок и сосен

Пункты работают до 31 января в каждом районе города.

Источник фото: Виледж Украина

Со 2 января в Киеве приступили к работе 78 пунктов приема новогодних елок и сосен. Как поясняют в КГГА, экологическая утилизация этих деревьев позволит повторно использовать их в зеленом хозяйстве. В частности, елки измельчат на щепу, которая пойдет на мульчирование лунок молодых деревьев – для защиты от перемерзания корней во время морозов и сохранения влаги в жару.

До утилизации принимают только живые деревья без декоративных украшений. Пункты работают до 31 января в каждом районе города – в парках и скверах, а также на территориях коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений и лесопарковых хозяйств.

Ознакомиться с картой всех пунктов приема можно на сайте КО «Киевзеленстрой».

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