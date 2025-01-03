У Києві запрацювали 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен

Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста.

Джерело фото: Віледж Україна

З 2 січня в Києві розпочали роботу 78 пунктів прийому новорічних ялинок і сосен. Як пояснюють у КМДА, екологічна утилізація цих дерев дасть змогу повторно використати їх у зеленому господарстві. Зокрема, ялинки подрібнять на щепу, яка піде на мульчування лунок молодих дерев – для захисту від перемерзання коренів під час морозів і збереження вологи у спеку.

До утилізації приймають тільки живі дерева без декоративних прикрас. Пункти працюють до 31 січня в кожному районі міста – в парках і скверах, а також на територіях комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень і лісопаркових господарств.

Ознайомитись із картою всіх пунктів прийому можна на сайті КО «Київзеленбуд».

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