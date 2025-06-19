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19 июня – какой сегодня праздник и главные события

09:42, 19 июня 2025
19 июня в Украине празднуют День фермера.
19 июня – какой сегодня праздник и главные события
Фото: iStock
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В четверг, 19 июня, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

19 июня в Украине празднуют День фермера. Он создан для подчеркивания особой важности фермерства для благосостояния общества, сохранения традиции и развития экономики.

Также 19 июня Всемирный день альбатроса был основан Соглашением по защите альбатросов и буревестников 2020 года для привлечения внимания к угрозам, с которыми сталкиваются эти крупные красивые птицы. Альбатросов называют “индикаторами состояния океана”, поэтому их выживание очень важно для экологии.

А еще 19 июня Международный день коробки. Для кошек коробка создает чувство комфорта и безопасности. Именно об этом говорит интересный и необычный праздник. В этот день стоит подарить коробку своему любимцу, которая доставит ему необыкновенную радость.

19 июня празднуют Всемирный день детского футбола. Хотя это и неофициальный, но очень важный праздник, который привлекает внимание к ролевым аспектам детского футбола не как спорту, а как социальному явлению.

Также 19 июня Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта День был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН 2015 года. Дата посвящена решению Совбеза ООН 1820 (2008 года), осудившему сексуальное насилие как метод ведения войны.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня, 19 июня, верующие празднуют день памяти святого апостола Иуды, брата Господня. В Новом Завете его часто называют Иуда Иакова, потому что он был братом апостола Иакова и даже близким родственником Иисуса Христа. Вероятнее всего, для Спасителя он был двоюродным братом по материнской линии. Также был апостолом.

Календарь важных событий за 19 июня

240 год до н. е. — известный греческий ученый Эратосфен Киренский осуществляет первое в истории научное вычисление радиуса Земли, заложив основы геодезии и астрономии;

325 год — На Первом Никейском соборе было утверждают Никейский символ веры — фундаментальный догмат христианского вероучения;

1819 год — В Ливерпуль прибывает пароход “Саванна” — первый в мире пароход, совершавший трансатлантический рейс;

1885 год — Из Французской Республики в Нью-Йорк доставляют символ свободы и надежды — статую Свободы;

1948 год — подписывают Женевскую конвенцию, регламентирующую международное признание имущественных и других прав лиц, находящихся на борту воздушных судов;

1953 год — Американские супруги Джулиус и Этель Розенберги казнены по обвинению в шпионаже в пользу Советского Союза;

1968 год — Совет Безопасности ООН принимает резолюцию, гарантирующую безопасность государствам, отказавшимся от владения ядерным оружием;

1996 год — Украина и Кыргызстан заключают Договор о дружбе и сотрудничестве.

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Украина какой сегодня праздник свято

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