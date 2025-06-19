19 червня – яке сьогодні свято та головні події

19 червня в Україні святкують День фермера.

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У четвер, 19 червня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

19 червня в Україні святкують День фермера. Він створений для підкреслення особливої важливості фермерства для добробуту суспільства, збереження традиції та розвитку економіки.

Також 19 червня Всесвітній день альбатроса. Був заснований Угодою із захисту альбатросів і буревісників 2020 року для привернення уваги до загроз, з якими стикаються ці великі красиві птахи. Альбатросів називають “індикаторами стану океану”, а тому їхнє виживання дуже важливе для екології.

А ще 19 червня Міжнародний день коробки. Для котів коробка створює відчуття комфорту і безпеки. Саме про це говорить цікаве і незвичне свято. Цього дня варто подарувати коробку своєму улюбленцю, яка принесе йому надзвичайну радість.

19 червня святкують Всесвітній день дитячого футболу. Хоча це і неофіційне, проте дуже важливе свято, яке привертає увагу до рольових аспектів дитячого футболу не як спорту, а як соціального явища.

Також 19 червня Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. День був створений за ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 2015 року. Дата присвячена рішенню Радбезу ООН 1820 (2008 року), яке засудило сексуальне насильство як метод ведення війни.

Яке сьогодні церковне свято

Сьогодні, 19 червня, віряни святкують день пам’яті святого апостола Юди, брата Господнього. В Новому Завіті його часто називають Юда Яковів, тому що він був братом апостола Якова і навіть близьким родичем Ісуса Христа. Ймовірніше для Спасителя він був двоюрідним братом по материнській лінії. Також був апостолом.

Календар важливих подій за 19 червня

240 рік до н. е. — Відомий грецький вчений Ератосфен Кіренський здійснює перше в історії наукове обчислення радіуса Землі, заклавши основи геодезії та астрономії;

325 рік — На Першому Нікейському соборі було затверджують Нікейський символ віри — фундаментальний догмат християнського віровчення;

1819 рік — У Ліверпуль прибуває пароплав “Саванна” — перший у світі пароплав, який здійснював трансатлантичний рейс;

1885 рік — З Французької Республіки до Нью-Йорка доставляють символ свободи та надії — статую Свободи;

1948 рік — Підписують Женевську конвенцію, яка регламентує міжнародне визнання майнових і інших прав осіб, що перебувають на борту повітряних суден;

1953 рік — Американське подружжя Джуліус і Етель Розенберги страчено за звинуваченням у шпигунстві на користь Радянського Союзу;

1968 рік — Рада Безпеки ООН ухвалює резолюцію, що гарантує безпеку державам, які відмовилися від володіння ядерною зброєю;

1996 рік — Україна та Киргизстан укладають Договір про дружбу і співробітництво.

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