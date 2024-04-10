В Одесской области сирену воздушной тревоги задули монтажной пеной: фото

Вероятно, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки сирены на крыше многоэтажки.

В Одесской области в городе Теплодар неизвестные задули монтажной пеной сирену воздушной тревоги на крыше дома. Фото распространилось в местных телеграмм-каналах.

Вероятно, это сделали местные жители, которым мешали громкие звуки оповещения о воздушной опасности.

Отмечается, что эта система оповещения – одна из первых установленных в начале полномасштабной войны. Она была приобретена «своими силами» и раньше сирену уже пытались сжечь.

«Уже был случай поджога, но специалистам удалось восстановить. Это очередной случай мародерства, и, к сожалению, снова жителями нашей общины. Мы понимаем, что многие устали, кого-то раздражают, другие наоборот приходят и жалуются, что не слышно. Но война продолжается. И пока она продолжается – у нас нет права ее отключать», — говорится в сообщении местного телеграмм-канала.

Там отмечают, что выведение сирены из строя особенно проблематично для города, поскольку большинство населения города – пожилые люди, не имеющие современных гаджетов. И сирена для них единственный способ оповещения об опасности ударов рф.

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