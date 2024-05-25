На Киевщине чрезвычайники спасли кота, который оказался на дне колодца: фото

Спасатели освободили животное из 16-метровой «тюрьмы».

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В субботу, 25 мая, в с. Городище-Пустоваровское, Володарской общины Киевской области чрезвычайники спасли оказавшегося в колодце кота. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Прибывшие спасатели сначала услышали, а затем увидели кота, оказавшегося на дне колодца.

Он был испуган, голоден и изрядно замерз.

«Специалисты Службы спасения не колеблясь подняли животное из 16-метровой «тюрьмы». Котик остался жив и доволен», - говорится в сообщении.

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