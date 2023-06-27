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Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги

08:05, 27 июня 2023
Скандал в Очаковском суде Николаевской области.
Помощник судьи похитил электронный ключ судьи, подделал решение суда и отдал его истцу в обмен на деньги
Здание Очаковского горрайонного суда Николаевской области, источник фото - ГСА
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В Очаковском горрайонном суде Николаевской области разразился громкий скандал.

Судья указанного суда Лариса Рак обвинила своего помощника в сговоре со стороной по делу и подделке судебного решения.

Как сообщила судья в Высший совет правосудия, у нее в производстве находится гражданское дело о признании недействительным договора дарения, признании незаконной государственной регистрации права собственности, отмене регистрации и признании права собственности.

Производство по данному делу было открыто еще 15 февраля 2023 года. Однако из-за неоднократных неявок сторон Лариса Рак смогла лишь провести подготовительное судебное заседание в марте.

Очередное судебное заседание должно было состояться 14 июля. Однако в июне судье стало известно, что в учетную статистическую карту документооборота суда «Д-3» 24 мая были внесены сведения о том, что указанное дело якобы уже было рассмотрено судьей Ларисой Рак еще 20 апреля 2023 года. Согласно «решению» суда, исковые требования были удовлетворены.

Помощник судьи в устной форме сообщил, что была допущена техническая ошибка, а именно в базу был ошибочно внесен черновой проект решения суда по данному делу.

Однако 21 июня 2023 года помощник судьи все же сообщил Ларисе Рак, что по просьбе представителя истицы 23 мая им был изготовлен текст несуществующего в реальности «судебного решения». При этом помощник судьи похитил цифровой ключ Ларисы Рак прямо из ее рабочего кабинета, воспользовавшись отсутствием судьи. После этого помощник внес «решение» суда от имени Ларисы Рак в Единый реестр судебных решений.

В дальнейшем, помощник судьи распечатал две страницы поддельного решения суда и добавил к нему третий лист, который взял из другого дела, но на котором была подлинная подпись Ларисы Рак.

Впоследствии помощник судьи передал «решение» представителю истицы в обмен на «вознаграждение».

В связи с указанными обстоятельствами, Лариса Рак инициировала служебное расследование в суде, которое пришло к выводу, что помощником судьи было изготовлено поддельное решение в указанном деле, хотя в реальности это дело до сих пор находится в производстве судьи.

23 июня Лариса Рак подала заявление в местный отдел полиции о вмешательстве в ее деятельность в качестве судьи, а также сообщила о событиях в суде Высший совет правосудия и Офис Генпрокурора.

Автор: Вячеслав Хрипун

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