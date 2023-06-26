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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.

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Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

19:30, 26 июня 2023
Пресс-служба Верховной Рады Украины со ссылкой на главу Комитета ВР по вопросам правовой политики Дениса Маслова сообщила, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия.
Помимо проверки судей Верховного Суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия, — Денис Маслов, ОБНОВЛЕНО

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук по итогам заседания СНБО в пятницу, 23 июня, сообщил, что Высший совет правосудия будет проводить проверку судей Верховного Суда на добропорядочность и на «предмет способа их проживания».

«Будет проведена проверка Высшим советом правосудия судей Верховного Суда по поводу причастности их к потенциальным преступлениям и по поводу способа их проживания», - рассказал Руслан Стефанчук.

Также председатель Верховной Рады добавил, что для проверки судей может быть применен «детектор лжи», то есть полиграф.

Впоследствии, в субботу, 24 июня на сайте Верховной Рады был размещен пресс-релиз со ссылкой на главу профильного Комитета Верховной Рады Дениса Маслова, который также принимал участие в заседании СНБО и, судя по видео, опубликованному Офисом Президента, имел соответствующий доклад.

Как отмечается на сайте Верховной Рады Денис Маслов «добавил, что в дальнейшем, кроме проверки судей Верховного суда, предусматривается также проверка Высшего совета правосудия».

«Судебно-юридическая газета» обратилась к Денису Маслову за комментарием относительно того, не является ли это опиской в пресс-релизе. Ведь члены ВСП были отобраны при участии Этического совета, куда входили три международных эксперта. Они проверили членов ВСП и кандидатов на предмет их добропорядочности.

В ответ нам было сообщено следующее.

«На заседании рассматривался вопрос о необходимости принятия справедливых и прозрачных правил и процедур рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия. Решение СНБО пока не обнародовано, поэтому рекомендую подождать его».

ОБНОВЛЕНО

После публикации в комментарии «Судебно-юридической газете» Денис Маслов отметил: «Не проверка, а принятие справедливых и прозрачных правил и процедур рассмотрения этических нарушений членами Высшего совета правосудия». «Будет указ, все смогут с ним ознакомиться», добавил он.

Кроме того, как цитирует Дениса Маслова пресс-служба ВР, он отметил, что в случае, «когда в любом суде кому-то из судей вручено обоснованное сообщение о подозрении, то должен быть имплементирован механизм, согласно которому в соответствии с решением ВСП все судьи такого суду будут подлежать проверке на предмет совершения дисциплинарных нарушений, невыполнения обязанностей или источников происхождения их имущества».

Как отметил Маслов, «соответствующие шаги сейчас нарабатываются», и «цель таких действий – восстановление доверия общества к этим институтам и судьям. И в этом направлении власти готовы на наиболее решительные шаги».

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 23 июня СНБО принял ряд решений, касающихся повышения ответственности за совершение коррупционных преступлений, проведения проверок добропорядочности судей на регулярной основе, применения «детектора лжи» и повышения качества отбора судей.

Автор: Наталья Мамченко

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