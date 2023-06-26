Крім перевірки суддів Верховного Суду передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя, — Денис Маслов, ОНОВЛЕНО

Прес-служба Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВР з питань правової політики Дениса Маслова повідомила, що надалі, окрім перевірки суддів Верховного Суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук за підсумками засідання РНБО у п’ятницю, 23 червня, повідомив, що Вища рада правосуддя буде проводити перевірку суддів Верховного Суду на доброчесність та на «предмет способу їх проживання».

«Буде проведена перевірка Вищою радою правосуддя суддів Верховного Суду на предмет причетності їх до потенційних злочинів та на предмет способу їх проживання», - розповів Руслан Стефанчук.

Також, голова Верховної Ради додав, що для перевірки суддів може бути застосований «детектор брехні», тобто поліграф.

Згодом, у суботу, 24 червня на сайті Верховної Ради було розміщено прес-реліз з посиланням на голову профільного Комітету Верховної Ради Дениса Маслова, який також брав участь у засіданні РНБО і, судячи з відео, яке оприлюднив Офіс Президента, мав відповідну доповідь.

Як зазначається на сайті Верховної Ради Денис Маслов «додав, що, надалі, окрім перевірки суддів Верховного суду, передбачається також перевірка Вищої ради правосуддя».

«Судово-юридична газета» звернулася до Дениса Маслова за коментарем стосовно того, чи не є це опискою у прес-релізі. Адже членів ВРП було відібрано за участю Етичної ради, куди входили три міжнародні експерти. Вони перевірили членів ВРП та кандидатів на предмет їхньої доброчесності.

У відповідь нам було повідомлено наступне.

«На засіданні розглядалося питання щодо необхідності ухвалення справедливих та прозорих правил і процедур розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя. Рішення РНБО поки не оприлюднено, тож рекомендую зачекати на нього».

ОНОВЛЕНО

Вже після публікації у коментарі «Судово-юридичній газеті» Денис Маслов зазначив: «Не перевірка, а ухвалення справедливих та прозорих правил і процедур розгляду етичних порушень членами Вищої ради правосуддя». «Буде указ, всі зможуть з ним ознайомитися», додав він.

Крім того, як цитує Дениса Маслова прес-служба ВР, він зазначив, що у разі, «коли в будь-якому суді комусь із суддів вручене обґрунтоване повідомлення про підозру, то має бути імплементований механізм, за яким відповідно до рішення ВРП всі судді такого суду будуть підлягати перевірці на предмет вчинення дисциплінарних порушень, невиконання обов’язків чи джерел походження їхнього майна».

Як зазначив Маслов, «відповідні кроки нині напрацьовуються», і «метою таких дій є відновлення довіри суспільства до цих інституцій та суддів. І в цьому напрямку влада готова на найбільш рішучі кроки».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 23 червня РНБО ухвалила низку рішень, які стосуються підвищення відповідальності за вчинення корупційних злочинів, проведення перевірок доброчесності суддів на регулярній основі, застосування «детектору брехні» та підвищення якості добору суддів.

Автор: Наталя Мамченко

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