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Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-нардепа Скуратовского и не изменила размер залога

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы прокурора и защитников по делу экс-нардепа Сергея Скуратовского.

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Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-нардепа Скуратовского и не изменила размер залога

17:16, 7 июля 2023
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отклонила жалобы прокурора и защитников по делу экс-нардепа Сергея Скуратовского.
Апелляционная палата ВАКС оставила под стражей экс-нардепа Скуратовского и не изменила размер залога
Фото: Facebook-страница Сергея Скуратовского
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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения народному депутату VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Сергею Скуратовскому, подозреваемого в незаконном завладении права требования банка на 128 миллионов гривен. Соответствующее постановление было вынесено по результатам заседания суда 7 июля.

«Апелляционные жалобы прокурора и защитников оставить без удовлетворения, а определение следственного судьи без изменений», - объявил постановление председательствующий судья Дмитрий Михайленко.

Адвокаты Скуратовского просили суд изменить ему меру пресечения на несвязанное с содержанием под стражей и уменьшить размер залога до 805 тысяч гривен, отмечая, что «нынешняя мера пресечения является безальтернативной для Сергея Ивановича».

Также, в частности, по мнению защитников, со временем расследования уменьшаются риски, определенные законодательством.

«Реальных доказательств того, что Сергей Иванович (Скуратовский) уклонялся от расследования нет», - отметила, в частности, защитник Скуратовского

Со своей стороны прокурор попросил суд вернуть размер залога на уровень 32 миллиона гривен, поскольку расследование продолжается и «риски усиливаются». Он также отверг тезис стороны защиты о том, что у Скуратовского нет денег на внесение залога, отметив, что эксдепутат получал более чем значительные доходы от ряда юридических лиц.

Таким образом, Скуратовский остается под стражей. Он может выйти из СИЗО при уплате залога в 16,1 миллиона гривен.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», 19 апреля ВАКС продлил еще на 2 месяца содержания под стражей для экс-нардепа Сергея Скуратовского. В конце июня Высший антикорсуд оставил Сергея Скуратовского под стражей, однако уменьшил размер залога до 16,1 миллиона гривен.

По версии следствия, в 2012 году на тот момент депутат взял 200 млн. грн. в кредит для строительства жилого комплекса на окраине Киева.

В 2019 году нардеп, являясь фактическим владельцем ряда юридических лиц, осуществлял застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и народного избранника).

Во избежание ипотечных обязательств и получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ДБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия «Сетам», а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие.

Лица использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Выводы экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банковскому учреждению ущерб более 112 млн грн – именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Действия лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Автор: Ярослав Конощук

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