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Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.

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Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса

12:24, 13 июля 2023
Комитет создал рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса.
Стало известно, что происходит с проектом об отмене Хозяйственного кодекса
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Парламентский Комитет по экономическому развитию принял решение создать рабочую группу по доработке законопроекта об отмене Хозяйственного кодекса (законопроект об особенностях регулирования предпринимательской деятельности отдельных видов юридических лиц и их объединений в переходный период №6013).

Соответствующее решение было принято на заседании 7 июля. Возглавит рабочую группу заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

Напомним, законопроект был принят в первом чтении в январе 2023 года.

Им вносятся изменения в Гражданский кодекс, признается утратившим силу Хозяйственный кодекс, вводится переходный период на семь лет для постепенного прекращения «предприятий» и их преобразования в хозяйственные общества, вносятся изменения в ряд специальных законов с целью приведения их в соответствие с Гражданским кодексом Украины. Проект касается определения обязанностей должностных лиц юридических лиц, отменяются понятия «право хозяйственного ведения» и «право оперативного управления».

Напомним, ранее председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач в интервью «Судебно-юридической газете» отметила, что принятие законопроекта 6013 об отмене Хозяйственного кодекса не только не решит существующие проблемы, но и породит новые – и по реализации прав владельцев государственного. и коммунального имущества, и по управлению военным имуществом, и по экономической конкуренции, энергетических и газотранспортных систем.

Автор: Наталья Мамченко

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