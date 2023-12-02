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Высший совет правосудия, ВККС и ОСД должны согласовать и применять единые критерии добропорядочности судьи – ВСП

20:00, 2 декабря 2023
Единые критерии добропорядочности и профессиональной этики судьи планируют разработать к началу масштабных конкурсов на должности судей.
Высший совет правосудия, ВККС и ОСД должны согласовать и применять единые критерии добропорядочности судьи – ВСП
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В Высшем совете правосудия заявили о необходимости разработки единых критериев добропорядочности и профессиональной этики судей и кандидатов на должности судей, которые могут одновременно использовать Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет добропорядочности. 

Как отметил заместитель председателя Высшего совета правосудия Дмитрий Лукьянов, пора выработать универсальный подход к определению добропорядочности судей и кандидатов на должности судей всеми субъектами, которые участвуют в соответствующих конкурсных процедурах и осуществляют оценку добропорядочности. 

По мнению заместителя председателя ВСП, является ненормальной ситуация, когда каждый орган, задействованный в конкурсах или процедуре оценивания добропорядочности судьи, самостоятельно разрабатывает критерии определения добропорядочности. В итоге это приводит к неодинаковому применению критериев добропорядочности. 

"Существует потребность в разработке единых критериев, которые сможет применять и Общественный совет добропорядочности, и Высшая квалификационная комиссия судей Украины, и Высший совет правосудия", - отметил Дмитрий Лукьянов

По мнению представителя Совета правосудия, единые для ВСП, ВККС и ОСД критерии добропорядочности и профессиональной этики судей и кандидатов на должности судей, желательно разработать и утвердить еще до начала масштабных конкурсов, уже запланированных ВККС. 

Напомним, что в 2023 году ВККС уже объявила о проведении конкурсов на должности судей местных судов, судей апелляционных судов, судей Высшего антикоррупционного суда и его Апелляционной палаты.

Напомним, что в ВСП в ноябре выступили с инициативой разработать единые критерии профессиональной этики и добропорядочности судьи и утвердить их такими органами как  Совет правосудия, ВККС, Совет судей и ОСД. 

Впрочем, как сообщала «Судебно-юридическая газета», это будет крайне непросто, поскольку нередко разные субъекты оценивания судейской добропорядочности могут по-разному подходить к решению этой проблемы. Например, ВККС вместе с ОСД смогли накануне возобновления квалификационного оценивания судей согласовать определенные индикаторы, указывающие на не добропорядочность судьи или кандидата на должность судьи. Впрочем, указанные индикаторы не были официально утверждены ВККС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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