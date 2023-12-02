Вища рада правосуддя, ВККС та ГРД мають погодити та застосовувати єдині критерії доброчесності судді – ВРП

Єдині критерії доброчесності та професійної етики судді планують розробити до початку масштабних конкурсів на посади суддів.

У Вищій раді правосуддя заявили про необхідність розробки єдиних критеріїв доброчесності та професійної етики суддів і кандидатів на посади суддів, які зможуть одночасно використовувати Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада доброчесності.

Як зазначив заступник голови Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, настав час виробити універсальний підхід до визначення доброчесності суддів та кандидатів на посади суддів всіма суб’єктами, які беруть участь у відповідних конкурсних процедурах та здійснюють оцінювання доброчесності.

На думку заступника голови ВРП, не є нормальною ситуація, коли кожен орган, задіяний в конкурсах чи процедурі оцінювання доброчесності судді, самостійно розробляє критерії визначення доброчесності. У підсумку це приводить до неоднакового застосування критеріїв доброчесності.

«Існує потреба у виробленні єдиних критеріїв, які зможе застосовувати і Громадська рада доброчесності, і Вища кваліфікаційна комісія суддів України, і Вища рада правосуддя», - зазначив Дмитро Лук’янов.

На думку представника Ради правосуддя, єдині для ВРП, ВККС та ГРД критерії доброчесності та професійної етики суддів та кандидатів на посади суддів, бажано розробити та затвердити ще до початку масштабних конкурсів, вже запланованих ВККС.

Нагадаємо, що у 2023 році ВККС вже оголосила про проведення конкурсів на посади суддів місцевих судів, суддів апеляційних судів, суддів Вищого антикорупційного суду та його Апеляційної палати.

Нагадаємо, що у ВРП в листопаді виступили з ініціативою розробити єдині критерії професійної етики та доброчесності судді та затвердити їх Радою правосуддя, ВККС, РСУ та ГРД.

Втім, як повідомляла «Судово-юридична газета», це буде вкрай непросто, оскільки нерідко різні суб’єкти оцінювання суддівської доброчесності можуть по-різному підходити до вирішення вказаної проблеми. Наприклад, ВККС разом з ГРД змогли напередодні відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів погодити певні індикатори, які вказують на недоброчесність судді або кандидата на посаду судді. Втім, вказані індикатори не були офіційно затверджені ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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