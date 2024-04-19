Минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления на уровне не меньшем, чем минимальная зарплата, необходимо закрепить в законе – НАДС

Решения органов местного самоуправления, которыми устанавливаются премии, предлагается обязательно публиковать.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) предложили Верховной Раде законодательно закрепить минимальный размер должностного оклада служащего местного самоуправления на уровне не меньшем, чем минимальная заработная плата.

Кроме того, в НАДС считают целесообразным установить обязанность обнародовать решения органов местного самоуправления, которыми устанавливаются премии, доплаты за дополнительную нагрузку и другие денежные выплаты служащим органов местного самоуправления.

По мнению Агентства, предложенные изменения позволят предотвратить отток высококвалифицированных специалистов, а также позволят привлечь потенциальных работников к трудоустройству в органах местного самоуправления.

Напомним, что в НАДС также сообщили, что в 2023 году госслужащих чаще привлекали к дисциплинарной ответственности, чем в 2022 году.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.