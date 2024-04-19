Мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні не менше мінімальної зарплати необхідно закріпити в законі – НАДС

Рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюють премії, пропонується обов’язково оприлюднювати.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) запропонували Верховній Раді законодавчо закріпити мінімальний розмір посадового окладу службовця місцевого самоврядування на рівні не менше мінімальної заробітної плати.

Крім того, у НАДС вважають за доцільне встановити обов’язок оприлюднювати рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються премії, доплати за додаткове навантаження та інші грошові виплати службовцям органів місцевого самоврядування.

На думку Агентства, запропоновані зміни дозволять запобігти відтоку висококваліфікованих фахівців, а також дозволить заохотити потенційних працівників до працевлаштування в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що у НАДС також повідомили, що у 2023 році держслужбовців частіше притягали до дисциплінарної відповідальності, ніж у 2022 році.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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