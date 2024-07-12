Часы больше переводить не будут – Комитет рекомендовал парламенту принять закон

Верховная Рада получила рекомендацию Комитета принять в целом многострадальный закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Часы в Украине больше не будут переводить на летнее или зимнее время.

Так, 12 июля состоялось заседание Комитета Верховной Рады по экономическому развитию, на котором был рассмотрен проект Закона об исчислении времени в Украине №4201.

Напомним, что этот законопроект внес в Раду еще в октябре 2020 года Руслан Стефанчук.

Законопроект направлен на защиту здоровья населения, поскольку по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья граждан в период адаптации к «летнему» и «зимнему» времени.

Такой «сезонный временной скачок» приводит к изменению биологических ритмов человека, что негативно отражается на общем состоянии человека, как физиологическом, так и психологическом. После перевода часовых стрелок у граждан ухудшается самочувствие, снижается работоспособность, наблюдается значительное обострение хронических заболеваний. Научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

Кроме того, указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей без исключения территории Украины единого киевского времени.

Принятие Закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан, повышению трудоспособности населения, будет способствовать противодействию агрессии со стороны рф и будет способствовать евроинтеграционным стремлениям Украины» - отмечает Комитет.

По результатам обсуждения народные депутаты Украины – члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения во втором повторном чтении принять его в целом как закон.

Автор: Наталя Мамченко

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