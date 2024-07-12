Годинники більше переводити не будуть – Комітет рекомендував парламенту прийняти закон

Верховна Рада отримала рекомендацію Комітету прийняти в цілому багатостраждальний закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Годинник у Україні більше не будуть переводити на літній чи зимовий час.

Так, 12 липня відбулося засідання Комітету Верхової Ради з питань економічного розвитку, на якому було розглянуто проект Закону про обчислення часу в Україні №4201.

Нагадаємо, що цей законопроект вніс до Ради ще в жовтні 2020 року Руслан Стефанчук.

Законопроект спрямований на захист здоров’я населення, оскільки на думку більшості науковців та лікарів, зазначений порядок обчислення часу в частині щорічного переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад, несе ряд негативних наслідків, викликає значне погіршення стану здоров’я громадян в період адаптації до «літнього» та «зимового» часу.

Такий «сезонний часовий стрибок» призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Після переведення годинникових стрілок у громадян погіршується самопочуття, знижується працездатність, спостерігається значне загострення хронічних хвороб. Наукові дослідження пов'язують зміни часу із захворюваннями серцево-судинної або імунної систем, оскільки вони переривають біологічні цикли. Також доведено, що переведення годинника не допомагає енергозбереженню.

«Окрім цього, зазначений законопроект покликаний забезпечити захист територіальної цілісності та зміцнення національної безпеки України шляхом встановлення і закріплення на всій без виключення території України єдиного київського часу.

Прийняття Закону забезпечить визначення на законодавчому рівні порядку обчислення часу в Україні, сприятиме покращенню стану здоров’я громадян, підвищенню працездатності населення, сприятиме протидії агресії з боку рф та сприятиме євроінтеграційним прагненням України» - зазначає Комітет.

За результатами обговорення народні депутати України – члени Комітету ухвалили рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в повторному другому читанні прийняти його в цілому як закон.

Автор: Наталя Мамченко

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