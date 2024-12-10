Основные события конкурсов на должности судей апелляционных судов и ВАКС пройдут в 2025 году – ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей 10 декабря сообщили, когда кандидатам на должности судей апелляционных судов и претендентам на должности судей ВАКС и АП ВАКС следует ожидать продолжения квалификационного экзамена и финальных собеседований.
Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов
Тестирование когнитивных способностей – начнется не ранее 8 января 2025 года.
Выполнение практического задания – состоится не ранее 27 января 2025 года.
Конкурс на 15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей Апелляционной палаты
Выполнение практического задания – 16 декабря 2024 года (проверка практических заданий будет завершена до конца года).
Проведение собеседований – начнется не ранее 1 февраля 2025 года.
Автор: Вячеслав Хрипун
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