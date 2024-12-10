Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Основные события конкурсов на должности судей апелляционных судов и ВАКС пройдут в 2025 году – ВККС

14:34, 10 декабря 2024
IQ-тест, практические задания и собеседования ожидают кандидатов на должности судей апелляций и ВАКС в конце этого года и в 2025 году.
Основные события конкурсов на должности судей апелляционных судов и ВАКС пройдут в 2025 году – ВККС
Источник фото: ВККС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Высшей квалификационной комиссии судей 10 декабря сообщили, когда кандидатам на должности судей апелляционных судов и претендентам на должности судей ВАКС и АП ВАКС следует ожидать продолжения квалификационного экзамена и финальных собеседований.

Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов

Тестирование когнитивных способностей – начнется не ранее 8 января 2025 года.

Выполнение практического задания – состоится не ранее 27 января 2025 года.

Конкурс на 15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей Апелляционной палаты

Выполнение практического задания16 декабря 2024 года (проверка практических заданий будет завершена до конца года).

Проведение собеседований – начнется не ранее 1 февраля 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья ВККС ВАКС апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Основные события конкурсов на должности судей апелляционных судов и ВАКС пройдут в 2025 году – ВККС

IQ-тест, практические задания и собеседования ожидают кандидатов на должности судей апелляций и ВАКС в конце этого года и в 2025 году.

Несвойственные медикам функции передадут социальным и образовательным органам – законопроект о реформе МСЭК рекомендовали к принятию в целом

Комитет предлагает поручить Кабмину за полгода разработать закон, который переложит все несвойственные медицине функции на другие органы – социальные и образовательные.

Некорректная с точки зрения лингвистики формулировка требований иска не может быть препятствием для защиты нарушенного права – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что апелляционный суд не обратил внимания на то, что некорректная, с точки зрения лингвистики, формулировка требований иска не может быть препятствием для защиты нарушенного права лица.

Желающих осуществлять правосудие в прифронтовых судах, практически нет – ВККС

В ВККС размышляют, как сделать суды, приближенные к районам боевых действий, привлекательными для судей и кандидатов на должности судей.

Верховный Суд пояснил, отнесены ли к компетенции судов споры о приобретении и прекращении членства в общественной организации

Принцип самоуправления общественной организации не имеет абсолютного характера и предусматривает возможность вмешательства в ее организационную деятельность, если такое вмешательство соответствует действующему законодательству, что особенно актуально для ОО, обладающих фактически монопольным статусом в определенной сфере социальной, экономической или культурной жизни общества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Павліш
    Павло Павліш
    заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Віктор Дубовик
    Віктор Дубовик
    генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента України