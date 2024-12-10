Основные события конкурсов на должности судей апелляционных судов и ВАКС пройдут в 2025 году – ВККС

IQ-тест, практические задания и собеседования ожидают кандидатов на должности судей апелляций и ВАКС в конце этого года и в 2025 году.

Источник фото: ВККС

В Высшей квалификационной комиссии судей 10 декабря сообщили, когда кандидатам на должности судей апелляционных судов и претендентам на должности судей ВАКС и АП ВАКС следует ожидать продолжения квалификационного экзамена и финальных собеседований.

Конкурс на 550 должностей судей апелляционных судов

Тестирование когнитивных способностей – начнется не ранее 8 января 2025 года.

Выполнение практического задания – состоится не ранее 27 января 2025 года.

Конкурс на 15 должностей судей ВАКС и 10 должностей судей Апелляционной палаты

Выполнение практического задания – 16 декабря 2024 года (проверка практических заданий будет завершена до конца года).

Проведение собеседований – начнется не ранее 1 февраля 2025 года.

Автор: Вячеслав Хрипун

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