Основні події конкурсів на посади суддів апеляційних судів та ВАКС відбудуться у 2025 році – ВККС

IQ-тест, практичні завдання та співбесіди очікують кандидатів на посади суддів апеляцій та ВАКС наприкінці цього року та у 2025 році.

Джерело фото: ВККС

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У Вищій кваліфікаційний комісії суддів 10 грудня повідомили, коли кандидатам на посади суддів апеляційних судів та претендентам на посади суддів ВАКС та АП ВАКС слід очікувати продовження кваліфікаційного іспиту та фінальних співбесід.

Конкурс на 550 посад суддів апеляційних судів

Тестування когнітивних здібностей – розпочнеться не раніше 8 січня 2025 року.

Виконання практичного завдання – відбудеться не раніше 27 січня 2025 року.

Конкурс на 15 посад суддів ВАКС та 10 посад суддів Апеляційної палати

Виконання практичного завдання – 16 грудня 2024 року (перевірка практичних завдань буде завершена до кінця року).

Проведення співбесід – розпочнеться не раніше 1 лютого 2025 року.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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