Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Кабмин на заседании 8 апреля одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно совершенствования процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей. После этого его зарегистрируют в Верховной Раде.
Законопроектом предлагается предусмотреть:
Также предлагается предусмотреть:
Этот законопроект соответствует требованиям, озвученным Еврокомиссией в отчете относительно расширения в адрес Украины.
«Коррупционные риски в Верховном Суде все еще требуют надлежащего решения, в частности путем использования усовершенствованных деклараций добропорядочности и проверок ВККС, а также проверок деклараций о имуществе и мониторинга образа жизни НАПК, а также улучшенного отбора судей Верховного Суда на основе новой законодательной базы и единых критериев оценки добропорядочности судей, утвержденных ВСП», – было указано в отчете ЕК.
Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая рассказала, что проектом Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года деятельности Верховного Суда посвящен отдельный подраздел, при этом вопрос «переаттестации» судей Верховного Суда отдельно не выделен, но речь идет о проверке их добропорядочности и имущества на основаниях и в порядке, установленном законом.
Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», из закона о судоустройстве предлагается исключить такую основу привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо недостоверных сведений. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13137, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.
Автор: Наталя Мамченко
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