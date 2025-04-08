Кабмин согласовал законопроект о проверке деклараций добропорядочности судей ВАКС и Верховного Суда

Предусмотрено, что ВККС совместно с Общественным советом добропорядочности проверят декларации добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов и Верховного Суда.

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Кабмин на заседании 8 апреля одобрил законопроект о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно совершенствования процедур подачи и проверки деклараций добропорядочности судей. После этого его зарегистрируют в Верховной Раде.

Законопроектом предлагается предусмотреть:

объединение декларации добропорядочности судьи и декларации родственных связей судьи в один документ;

уточнение утверждений и сведений, которые судья указывает в декларации добропорядочности и родственных связей;

порядок проведения проверки соответствующей декларации и расширение оснований для проведения такой проверки, установление сроков проверки.

Также предлагается предусмотреть:

право Высшей квалификационной комиссии судей во время проверки декларации добропорядочности и родственных связей судьи обращаться за предоставлением информации (документов, материалов) к любым лицам, которые являются владельцами или распорядителями такой информации, а также обязанность таких лиц предоставить запрашиваемую информацию;

проведение ВККС при участии Общественного совета добропорядочности в течение 24 месяцев с даты вступления в силу этого закона проверки деклараций добропорядочности и родственных связей судей высших специализированных судов (на данный момент такой суд один – Высший антикоррупционный, но впоследствии появятся также СОАС и СААС) и Верховного Суда и т. д.

Этот законопроект соответствует требованиям, озвученным Еврокомиссией в отчете относительно расширения в адрес Украины.

«Коррупционные риски в Верховном Суде все еще требуют надлежащего решения, в частности путем использования усовершенствованных деклараций добропорядочности и проверок ВККС, а также проверок деклараций о имуществе и мониторинга образа жизни НАПК, а также улучшенного отбора судей Верховного Суда на основе новой законодательной базы и единых критериев оценки добропорядочности судей, утвержденных ВСП», – было указано в отчете ЕК.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью «Судебно-юридической газете» заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая рассказала, что проектом Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства до 2029 года деятельности Верховного Суда посвящен отдельный подраздел, при этом вопрос «переаттестации» судей Верховного Суда отдельно не выделен, но речь идет о проверке их добропорядочности и имущества на основаниях и в порядке, установленном законом.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», из закона о судоустройстве предлагается исключить такую основу привлечения судей к ответственности, как неподача или несвоевременная подача для обнародования электронной декларации либо указание в декларации заведомо недостоверных сведений. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 13137, инициатором которого выступил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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