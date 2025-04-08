Кабмін погодив законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів ВАКС та Верховного Суду

Передбачено, що ВККС спільно з Громадською радою доброчесності перевірять декларації доброчесності та родинних звʼязків суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

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Кабмін на засіданні 8 квітня схвалив законопроект про внесення змін до Закону «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо удосконалення процедур подання та перевірки декларацій доброчесності суддів. Після цього його зареєструють у Верховній Раді.

Законопроектом пропонується передбачити:

обʼєднання декларації доброчесності судді та декларації родинних звʼязків судді в один документ;

уточнення тверджень та відомостей, що зазначаються суддею в декларації доброчесності та родинних звʼязків судді;

порядок проведення перевірки відповідної декларації та розширення підстав проведення такої перевірки, встановлення строків перевірки.

Також пропонується передбачити:

право Вищої кваліфікаційної комісії суддів під час проведення перевірки декларації доброчесності та родинних звʼязків судді звертатися за наданням інформації (документів, матеріалів) до будь-яких осіб, які є власниками або розпорядниками такої інформації, а також обовʼязок таких осіб надати запитувану інформацію;

здійснення ВККС за участі Громадської ради доброчесності протягом 24 місяців з дня набрання чинності цим законом перевірки декларацій доброчесності та родинних звʼязків суддів вищих спеціалізованих судів (наразі такий суд один – Вищий антикорупційний, але згодом з’явиться також СОАС та СААС) та Верховного Суду тощо.

Цей законопроект вкладається у вимоги, озвучені до України Єврокомісією у звіті стосовно розширення.

«Корупційні ризики у Верховному Суді все ще потребують належного вирішення, зокрема шляхом використання вдосконалених декларацій доброчесності та перевірок ВККC, а також перевірок декларацій про майно та моніторингу способу життя НАЗК, а також покращеного відбору суддів Верховного Суду на основі нової законодавчої бази та єдиних критеріїв оцінки доброчесності суддів, затверджених ВРП» - було вказано в звіті ЄК.

Нагадаємо, раніше в ексклюзивному інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра розповіла, що проектом Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства до 2029 року діяльності Верховного Суду присвячено окремий підрозділ, водночас питання «переатестації» суддів Верховного Суду окремо не виділено, але йдеться про перевірку їх доброчесності та статків на підставах і в порядку встановленому законом.

Крім того, як писала «Судово-юридична газета», з закону про судоустрій пропонується вилучити таку підставу притягнення до відповідальності суддів, як неподання або несвоєчасне подання для оприлюднення електронної декларації чи зазначення в декларації завідомо неправдивих відомостей. Відповідні зміни передбачені законопроектом 13137, ініціатором якого виступив голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Автор: Наталя Мамченко

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