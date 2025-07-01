Назначен новый заместитель председателя Службы судебной охраны

Заместителем председателя Службы судебной охраны Высший совет правосудия назначил Виктора Мороза.

Источник фото: Служба судебной охраны

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Высший совет правосудия 1 июля 2025 года со второй попытки назначил на должность заместителя председателя Службы судебной охраны по организации службы Виктора Мороза.

Ранее Виктор Мороз возглавлял территориальное управление Службы судебной охраны в Ровенской области.

В апреле 2025 года Виктор Мороз был признан победителем конкурса на должность заместителя председателя Службы судебной охраны по организации службы.

По итогам конкурса кандидат набрал 15,6 балла.

Высший совет правосудия в июне объявлял перерыв в рассмотрении кандидатуры Виктора Мороза, чтобы выяснить, были ли у него дисциплинарные взыскания за время работы в Судебной охране. Однако, как выяснилось, дисциплинарных взысканий у Виктора Мороза не было.

«За» назначение Виктора Мороза на должность заместителя председателя Службы судебной охраны проголосовали 11 членов ВСП, а против - 1 (Роман Маселко).

Напомним, что Виктор Мороз возглавлял ТУ ССО в Ровенской области с 2019 года. До работы в судебной охране он работал на разных должностях в органах МВД и Национальной полиции. В частности, являлся заместителем начальника Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

В 2023 году Виктор Мороз несколько месяцев также был и. о. главы Службы судебной охраны.

Отметим, что в настоящее время у Судебной охраны отсутствует «постоянный» председатель, поскольку 17 июня по собственному желанию уволился председатель ССО Павел Малыхин. И. о. председателя ССО с 19 июня является заместитель председателя Службы судебной охраны по организационно-управленческой деятельности Петр Талпа.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Судебной охране зафиксирован существенный кадровый кризис – не хватает по меньшей мере 60% личного состава.

Автор: Вячеслав Хрипун

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