Призначено нового заступника голови Служби судової охорони

Заступником голови Служби судової охорони Вища рада правосуддя призначила Віктора Мороза.

Джерело фото: Служба судової охорони

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Вища рада правосуддя 1 липня 2025 року з другої спроби призначила на посаду заступника голови Служби судової охорони з організації служби Віктора Мороза.

Раніше Віктор Мороз очолював територіальне управління Служби судової охорони у Рівненській області.

У квітні 2025 року Віктор Мороз був визнаний переможцем конкурсу на посаду заступника голови Служби судової охорони з організації служби.

За підсумками конкурсу кандидат набрав 15,6 бали.

Вища рада правосуддя у червні оголошувала перерву у розгляді кандидатури Віктора Мороза, щоб з’ясувати, чи були у нього дисциплінарні стягнення за час роботи у Судовій охороні. Однак, як з’ясувалося, дисциплінарних стягнень у Віктора Мороза не було.

«За» призначення Віктора Мороза на посаду заступника голови Служби судової охорони проголосували 11 членів ВРП, а «проти» – 1 (Роман Маселко).

Нагадаємо, що Віктор Мороз очолював ТУ ССО у Рівненській області з 2019 року. До роботи у Судовій охороні він працював на різних посадах в органах МВС та Національної поліції. Зокрема, був заступником начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

У 2023 році Віктор Мороз кілька місяців також був в. о. голови Служби судової охорони.

Зазначимо, що наразі у Судової охорони відсутній «постійний» голова, оскільки 17 червня за власними бажанням звільнився голова ССО Павло Малихін. В. о. голови ССО з 19 червня є заступник голови Служби судової охорони з організаційно-управлінської діяльності Петро Талпа.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Судовій охороні зафіксована суттєва кадрова криза – не вистачає щонайменше 60% особового складу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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