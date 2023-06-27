ВСП уволил в отставку двух судей апелляционных судов

Судьи апелляционных судов написали заявления об отставке.

27 июня Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей с должностей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Высший совет правосудия принял решение уволить в отставку Бондаренко Татьяну Знаменовну – с должности судьи Николаевского апелляционного суда и Святецкого Виктора Валентиновича – с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда.

В ВСП отметили, что согласно статье 25 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» увольнение Татьяны Бондаренко с должности судьи в отставку не прекращает ее полномочий как члена Высшего совета правосудия.

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