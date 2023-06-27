ВРП звільнила у відставку двох суддів апеляційних судів

Судді апеляційних судів написали заяви про відставку.

27 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами, а саме у зв’язку з поданням заяв про відставку. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у відставку Бондаренко Тетяну Знаменівну – з посади судді Миколаївського апеляційного суду та Святецького Віктора Валентиновича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду.

В ВРП зазначили, що відповідно до статті 25 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» звільнення Тетяни Бондаренко з посади судді у відставку не припиняє її повноважень як члена Вищої ради правосуддя.

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