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Первые кандидаты на должности судей апелляционных судов: известные фамилии

08:00, 19 декабря 2023
Судьи, ученые, помощник-консультант народного депутата и даже судья в отставке.
Первые кандидаты на должности судей апелляционных судов: известные фамилии
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Высшая квалификационная комиссия судей 18 декабря обнародовала список первых 17 кандидатов на должности судей апелляционных судов.

Среди кандидатов - 9 судей, 4 ученых-юриста, адвокат, юрисконсульт, судья в отставке и даже помощник-консультант народного депутата.

Напомним, что 14 сентября 2023 года ВККС объявила конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов.

Срок подачи документов – с 15 по 31 декабря 2023 года.

Кандидаты, которые обратились для участия в конкурсе на вакантные должности судей апелляционных судов:

Бернюков Анатолій Миколайович — професор кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницький інститут соціальних технологій — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Гринь Назар Григорович — суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Гуцал Оксана Петрівна — суддя Оріхівського районного суду Запорізької області (відряджена до Кременецького районного суду Тернопільської області) — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Зеленко Олеся Володимирівна — суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Златін Станіслав Вікторович — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду —апеляційний адміністративний суд

Кононенко Тетяна Олександрівна — суддя Московського районного суду міста Харкова —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Короткий Ігор Петрович — суддя у відставці — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Міщенко Інесса Ігорівна — адвокат — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Олефір Алла Олександрівна — суддя Глобинського районного суду Полтавської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Ольховський Дмитро Федорович — помічник-консультант Народного депутата України — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Полонець Сергій Миколайович — суддя Богунського районного суду міста Житомира — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Радутний Олександр Едуардович — доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Сізінцова Юлія Юріївна — доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медико-фармацевтичного університету — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Таш'ян Роман Іванович — заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Трайдук Андрій Станіславович — юрисконсульт Державного професійно - технічного навчального закладу "Дніпровський регіональний центр професійно - технічної освіти" — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Тринчук Василь Васильович —суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Шкреба Владлен Вікторович — суддя Кам'янського районного суду Черкаської області —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

 

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