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  1. Суд інфо

Перші кандидати на посади суддів апеляційних судів: відомі прізвища

08:00, 19 грудня 2023
Судді, науковці, помічник-консультант народного депутата і навіть суддя у відставці.
Перші кандидати на посади суддів апеляційних судів: відомі прізвища
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 18 грудня оприлюднила список перших 17 кандидатів на посади суддів апеляційних судів.

Серед кандидатів - 9 суддів, 4 науковця-правника, адвокат, юрисконсульт, суддя у відставці і навіть помічник-консультант народного депутата.

Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Строк подання документів - з 15 по 31 грудня 2023 року.

Кандидати, які звернулися для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів:

Бернюков Анатолій Миколайович — професор кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницький інститут соціальних технологій апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Гринь Назар Григорович — суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Гуцал Оксана Петрівна — суддя Оріхівського районного суду Запорізької області (відряджена до Кременецького районного суду Тернопільської області) — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Зеленко Олеся Володимирівна — суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Златін Станіслав Вікторович — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду —апеляційний адміністративний суд

Кононенко Тетяна Олександрівна — суддя Московського районного суду міста Харкова —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Короткий Ігор Петрович — суддя у відставці — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Міщенко Інесса Ігорівна — адвокат — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Олефір Алла Олександрівна — суддя Глобинського районного суду Полтавської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Ольховський Дмитро Федорович — помічник-консультант Народного депутата України — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Полонець Сергій Миколайович — суддя Богунського районного суду міста Житомира — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Радутний Олександр Едуардович — доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Сізінцова Юлія Юріївна — доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медико-фармацевтичного університету — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Таш'ян Роман Іванович — заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Трайдук Андрій Станіславович — юрисконсульт Державного професійно - технічного навчального закладу "Дніпровський регіональний центр професійно - технічної освіти" — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)

Тринчук Василь Васильович —суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

Шкреба Владлен Вікторович — суддя Кам'янського районного суду Черкаської області —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)

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