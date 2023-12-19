Перші кандидати на посади суддів апеляційних судів: відомі прізвища

Вища кваліфікаційна комісія суддів 18 грудня оприлюднила список перших 17 кандидатів на посади суддів апеляційних судів.
Серед кандидатів - 9 суддів, 4 науковця-правника, адвокат, юрисконсульт, суддя у відставці і навіть помічник-консультант народного депутата.
Нагадаємо, що 14 вересня 2023 року ВККС оголосила конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.
Строк подання документів - з 15 по 31 грудня 2023 року.
Кандидати, які звернулися для участі в конкурсі на зайняття вакантних посад суддів апеляційних судів:
Бернюков Анатолій Миколайович — професор кафедри правових та інформаційних технологій Хмельницький інститут соціальних технологій — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Гринь Назар Григорович — суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Гуцал Оксана Петрівна — суддя Оріхівського районного суду Запорізької області (відряджена до Кременецького районного суду Тернопільської області) — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)
Зеленко Олеся Володимирівна — суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Златін Станіслав Вікторович — суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду —апеляційний адміністративний суд
Кононенко Тетяна Олександрівна — суддя Московського районного суду міста Харкова —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Короткий Ігор Петрович — суддя у відставці — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)
Міщенко Інесса Ігорівна — адвокат — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Олефір Алла Олександрівна — суддя Глобинського районного суду Полтавської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Ольховський Дмитро Федорович — помічник-консультант Народного депутата України — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Полонець Сергій Миколайович — суддя Богунського районного суду міста Житомира — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)
Радутний Олександр Едуардович — доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Сізінцова Юлія Юріївна — доцент кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я, медичного та фармацевтичного права Запорізького державного медико-фармацевтичного університету — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Таш'ян Роман Іванович — заступник декана факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)
Трайдук Андрій Станіславович — юрисконсульт Державного професійно - технічного навчального закладу "Дніпровський регіональний центр професійно - технічної освіти" — апеляційний загальний суд (цивільна спеціалізація)
Тринчук Василь Васильович —суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області — апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
Шкреба Владлен Вікторович — суддя Кам'янського районного суду Черкаської області —апеляційний загальний суд (кримінальна спеціалізація)
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