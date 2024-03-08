За два месяца 2024 года был уволен 61 судья — ВСП

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - февраля 2024 принял решение об увольнении 61 судьи. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.
По общим обстоятельствам уволено 56 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 54 судьи, из которых:
26 судей местных судов;
9 судей апелляционных судов;
1 судья Верховного Суда Украины;
6 судей Высшего административного суда Украины;
3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;
9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 2 судей местных судов.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 5 судей, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка.
Ранее ВСП уволил судью Волчанского райсуда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.
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