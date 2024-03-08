За два месяца 2024 года был уволен 61 судья — ВСП

ВСП сообщила, что по общим обстоятельствам уволены 56 судей, а еще 5 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - февраля 2024 принял решение об увольнении 61 судьи. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 56 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 54 судьи, из которых:

26 судей местных судов;

9 судей апелляционных судов;

1 судья Верховного Суда Украины;

6 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 2 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 5 судей, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Ранее ВСП уволил судью Волчанского райсуда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.