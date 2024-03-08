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Налоговики будут сообщать НАБУ о признаках предоставления взяток должностному лицу иностранного государства

Налоговый кодекс дополнят обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о предоставлении налогоплательщиком неправомерной выгоды должностному лицу иностранного государства и положением, что при их выявлении контролирующий орган руководствуется соответствующим перечнем НАБУ.

Верховный Суд объяснил, что следует учитывать судам при квалификации действий как угрозы или насилия в отношении адвоката

Достаточно, чтобы виновный отдавал себе отчет в том, что адвокат осуществляет свою деятельность.

Методика допроса малолетнего лица «Зеленая комната» носит только рекомендательный характер – Верховный Суд

Проведение следственного действия в отношении малолетнего лица без учета методики допроса «Зеленая комната» не является нарушением требований УПК.

Депутаты предлагают не вводить военный учет мужчин, выехавших за границу, и разрешить свободный выезд тем, кто постоянно проживает или учится за границей

Народные депутаты предлагают предусмотреть изменениями в законе о мобилизации запрет на ограничение выезда граждан, которые на законных основаниях проживают или учатся в вузах за границей.

Предложение дачи взятки может выражаться не только в конкретной сумме денег или четко определенном имуществе – КУС ВС

То обстоятельство, что стоимость не была окончательно определена на момент предложения взятки и зависела от установления качества янтаря, не изменяет характер такого предложения и не свидетельствует о неясности обвинения.

  1. Суд инфо

За два месяца 2024 года был уволен 61 судья — ВСП

12:51, 8 марта 2024
ВСП сообщила, что по общим обстоятельствам уволены 56 судей, а еще 5 судей были уволены за совершение существенного дисциплинарного проступка.
За два месяца 2024 года был уволен 61 судья — ВСП
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Высший совет правосудия сообщил, что в течение января - февраля 2024 принял решение об увольнении 61 судьи. Об этом сообщает официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволено 56 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 54 судьи, из которых:

26 судей местных судов;

9 судей апелляционных судов;

1 судья Верховного Суда Украины;

6 судей Высшего административного суда Украины;

3 судьи Высшего хозяйственного суда Украины;

9 судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 2 судей местных судов.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 5 судей, а именно, за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Ранее ВСП уволил судью Волчанского райсуда Харьковской области за совершение существенного дисциплинарного проступка.

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