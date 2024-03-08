За два місяці 2024 року було звільнено 61 суддю — ВРП

ВРП повідомила, що за загальними обставинами звільнено 56 суддів, а ще 5 суддів було звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня - лютого 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 61 судді. Про це інформує офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 56 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 54 судді, з яких:

26 суддів місцевих судів;

9 суддів апеляційних судів;

1 суддя Верховного Суду України;

6 суддів Вищого адміністративного суду України;

3 судді Вищого господарського суду України;

9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 2 суддів місцевих судів.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Раніше ми писали, що ВРП звільнила суддю Вовчанського райсуду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

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