За два місяці 2024 року було звільнено 61 суддю — ВРП

Вища рада правосуддя повідомила, що упродовж січня - лютого 2024 року ухвалила рішення щодо звільнення 61 судді. Про це інформує офіційний сайт ВРП.
За загальними обставинами звільнено 56 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 54 судді, з яких:
26 суддів місцевих судів;
9 суддів апеляційних судів;
1 суддя Верховного Суду України;
6 суддів Вищого адміністративного суду України;
3 судді Вищого господарського суду України;
9 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 2 суддів місцевих судів.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 5 суддів, а саме, за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
Раніше ми писали, що ВРП звільнила суддю Вовчанського райсуду Харківської області за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
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