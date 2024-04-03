ВККС рекомендовала назначить на должность судьи двух победителей конкурса

Двух победителей конкурса ВККС рекомендовала назначить на должность судьи в суды из Одесщины и Киева.

В среду, 3 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела собеседования с тремя победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов, объявленного 14 сентября 2023 года. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам собеседования Комиссия решила рекомендовать назначить:

Кокошко Олега Болеславовича в должность судьи Голосеевского районного суда в Киеве;

Бессонова Александра Владимировича в должность судьи Теплодарского городского суда Одесской области.

Отложено проведение собеседования с Костюком Эдуардом Владимировичем.

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