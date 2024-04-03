ВККС рекомендувала призначити на посаду судді двох переможців конкурсу

Двох переможців конкурсу ВККС рекомендувала призначити на посаду судді до судів з Одещини та Києва.

У середу, 3 квітня, Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела співбесіди із трьома переможцями конкурсу на зайняття вакантних посад суддів місцевих судів, оголошеного 14 вересня 2023 року. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами співбесіди Комісія вирішила рекомендувати призначити:

Кокошка Олега Болеславовича на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва;

Бессонова Олександра Володимировича на посаду судді Теплодарського міського суду Одеської області.

Відкладено проведення співбесіди з Костюком Едуардом Володимировичем.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.