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Что такое принятие судебного решения и какие бывают результаты судебного рассмотрения, инфографика

09:27, 3 мая 2024
Закарпатский апелляционный суд представил инфографику относительно судебного решения: какие бывают результаты и когда решение вступает в законную силу.
Что такое принятие судебного решения и какие бывают результаты судебного рассмотрения, инфографика
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Закарпатский апелляционный суд рассказывает, что такое принятие судебного решения, какие бывают результаты судебного разбирательства и когда судебное решение вступает в законную силу. Представлена соответствующая инфографика.

Судебное решение - это процессуальный документ, вынесенный судом при рассмотрении судебного дела на любой стадии судебного процесса (определение, решение, приговор, постановление, судебный приказ и т.п.).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, является ли надлежащим вручением судебного решения его направление на личный email.

Также сообщалось, как получить копию судебного решения из архива суда.

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