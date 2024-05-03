Що таке ухвалення судового рішення і які бувають результати судового розгляду, інфографіка

Закарпатський апеляційний суд представив інфографіку щодо ухвалення судового рішення: які бувають результати та коли рішення набирає законної сили.

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Закарпатський апеляційний суд розповідає, що таке ухвалення судового рішення, які бувають результати судового розгляду та коли судове рішення набирає законної сили Представлена відповідна інфографіка.

Судове рішення - це процесуальний документ, постановлений судом під час розгляду судової справи на будь-якій стадії судового процесу (ухвала, рішення, вирок, постанова, судовий наказ, тощо).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи є належним врученням судового рішення його направлення на особистий email.

Також повідомляли, як отримати копію судового рішення з архіву суду.

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