Практика судов
  1. Суд инфо

Верховному Суду присвоены персонализированные индексы для бесплатной пересылки почтовой корреспонденции

13:29, 16 июля 2024
Для кассационных судов в качестве персонализированных индексов предназначены индексы отделений АО «Укрпочта», ранее функционировавшие в помещениях этих судов.
Верховному Суду присвоены персонализированные индексы для бесплатной пересылки почтовой корреспонденции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд сообщил, что для надлежащего обеспечения организационной деятельности Суда разработан механизм бесплатного получения и отправки письменной корреспонденции с использованием персонализированных технологических индексов, присвоенных ВС:

Верховный Суд (ул. П. Орлика, 8, г. Киев) – индекс 00011;

Большая Палата Верховного Суда (ул. П. Орлика, 4-А, г. Киев) – индекс 00012.

В то же время для кассационных судов как персонализированные индексы предназначены индексы отделений АО «Укрпочта», ранее функционировавшие в помещениях этих судов:

Кассационный административный суд в составе ВС (ул. Князей Острожских, 8, корп. 5, г. Киев) – индекс 01029;

Кассационный хозяйственный суд в составе ВС (ул. А. Копыленко, 6, г. Киев) – индекс 01016;

Кассационный уголовный суд в составе ВС (ул. П. Орлика, 4, 4-А, г. Киев) – индекс 01043;

Кассационный гражданский суд в составе ВС (просп. Воздушных сил, 28, г. Киев) – индекс 03063.

Присвоение персонализированных индексов связано с тем, что в июле 2024 г. в помещениях Верховного Суда по адресам: ул. П. Орлика, 8, г. Киев; ул. Князей Острожских, 8, корп. 5, г. Киев; ул. А. Копыленко, 6, г. Киев прекратили свою работу городские отделения почтовой связи АО «Укрпочта» № 43 (индекс 01043), № 29 (индекс 01029) и № 16 (индекс 01016). А в начале июня 2024 года в здании Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (просп. Воздушных сил, 28, г. Киев) перестало функционировать городское отделение почтовой связи № 63 АО «Укрпочта» (индекс 03063).

Это вызвано принятием управленческих решений руководством АО «Укрпочта» об изменении структуры и процессов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выписка из ЕРДР не может заменить постановление о назначении прокурора или следователя – позиция Верховного Суда

Адвокат указал, что досудебное расследование осуществлено неуполномоченными лицами, поскольку в материалах производства отсутствует постановление о назначении группы следователей, а ссылка в приговоре суда первой инстанции на выдержки из ЕРДР относительно информации о создании группы следователей беспочвенна.

Определяющим признаком электронного документа является отсутствие жесткой привязки к конкретному материальному носителю – Верховный Суд

Все экземпляры электронного документа, количество которых не ограничено, имеют статус оригинала и могут отличаться только по времени создания, указал Верховный Суд.

Экономическое бронирование уже существует – критерий иностранного финансирования применяют для бронирования ОО, а критерий зарплаты и уплаты налогов – для отдельных предприятий

Бронирование общественных организаций по критерию наличия иностранного финансирования поднимает вопрос, почему некоторые ОО выступают против экономического бронирования.

Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Как будет выглядеть модернизированная ЕСИТС: концепция Государственной судебной администрации

Обеспечить работу новой ЕСИТС поможет искусственный интеллект.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду