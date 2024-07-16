Верховному Суду присвоены персонализированные индексы для бесплатной пересылки почтовой корреспонденции

Для кассационных судов в качестве персонализированных индексов предназначены индексы отделений АО «Укрпочта», ранее функционировавшие в помещениях этих судов.

Верховный Суд сообщил, что для надлежащего обеспечения организационной деятельности Суда разработан механизм бесплатного получения и отправки письменной корреспонденции с использованием персонализированных технологических индексов, присвоенных ВС:

Верховный Суд (ул. П. Орлика, 8, г. Киев) – индекс 00011;

Большая Палата Верховного Суда (ул. П. Орлика, 4-А, г. Киев) – индекс 00012.

В то же время для кассационных судов как персонализированные индексы предназначены индексы отделений АО «Укрпочта», ранее функционировавшие в помещениях этих судов:

Кассационный административный суд в составе ВС (ул. Князей Острожских, 8, корп. 5, г. Киев) – индекс 01029;

Кассационный хозяйственный суд в составе ВС (ул. А. Копыленко, 6, г. Киев) – индекс 01016;

Кассационный уголовный суд в составе ВС (ул. П. Орлика, 4, 4-А, г. Киев) – индекс 01043;

Кассационный гражданский суд в составе ВС (просп. Воздушных сил, 28, г. Киев) – индекс 03063.

Присвоение персонализированных индексов связано с тем, что в июле 2024 г. в помещениях Верховного Суда по адресам: ул. П. Орлика, 8, г. Киев; ул. Князей Острожских, 8, корп. 5, г. Киев; ул. А. Копыленко, 6, г. Киев прекратили свою работу городские отделения почтовой связи АО «Укрпочта» № 43 (индекс 01043), № 29 (индекс 01029) и № 16 (индекс 01016). А в начале июня 2024 года в здании Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда (просп. Воздушных сил, 28, г. Киев) перестало функционировать городское отделение почтовой связи № 63 АО «Укрпочта» (индекс 03063).

Это вызвано принятием управленческих решений руководством АО «Укрпочта» об изменении структуры и процессов.

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