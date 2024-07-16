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Верховному Суду присвоєно персоналізовані індекси для безоплатного пересилання поштової кореспонденції

13:29, 16 липня 2024
Для касаційних судів як персоналізовані індекси призначені індекси відділень АТ «Укрпошта», які раніше функціонували в приміщеннях цих судів.
Верховному Суду присвоєно персоналізовані індекси для безоплатного пересилання поштової кореспонденції
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Верховний Суд повідомив, що для належного забезпечення організаційної діяльності Суду розроблено механізм безоплатного отримання та відправлення письмової кореспонденції з використанням персоналізованих технологічних індексів, присвоєних ВС:

Верховний Суд (вул. П. Орлика, 8, м. Київ) – індекс 00011;

Велика Палата Верховного Суду (вул. П. Орлика, 4-А, м. Київ) – індекс 00012.

Водночас для касаційних судів як персоналізовані індекси призначені індекси відділень АТ «Укрпошта», які раніше функціонували в приміщеннях цих судів:

Касаційний адміністративний суд у складі ВС (вул. Князів Острозьких, 8, корп. 5, м. Київ) – індекс 01029;

Касаційний господарський суд у складі ВС (вул. О. Копиленка, 6, м. Київ) – індекс 01016;

Касаційний кримінальний суд у складі ВС (вул. П. Орлика, 4, 4-А, м. Київ) – індекс 01043;

Касаційний цивільний суд у складі ВС (просп. Повітряних Сил, 28, м. Київ) – індекс 03063.

Присвоєння персоналізованих індексів пов’язано з тим, що в липні 2024 року в приміщеннях Верховного Суду за адресами: вул. П. Орлика, 8, м. Київ; вул. Князів Острозьких, 8, корп. 5, м. Київ; вул. О. Копиленка, 6, м. Київ припинили свою роботу міські відділення поштового зв’язку АТ «Укрпошта» № 43 (індекс 01043), № 29 (індекс 01029) і № 16 (індекс 01016). А на початку червня 2024 року в будівлі Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду (просп. Повітряних Сил, 28, м. Київ) перестало функціонувати міське відділення поштового зв’язку № 63 АТ «Укрпошта» (індекс 03063).

Це спричинено ухваленням управлінських рішень керівництвом АТ «Укрпошта» щодо зміни структури та процесів.

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