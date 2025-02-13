ВККС обнародовала типовые вопросы тестирования когнитивных способностей

База тестовых заданий разработана победителем открытых торгов в соответствии с определенными Комиссией требованиями.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что с целью надлежащей подготовки кандидатов на должность судьи местного суда и судей, которые намерены быть переведены в другой местный суд, к квалификационному экзамену обнародованы типовые вопросы тестирования когнитивных способностей.

В Комиссии отметили, что база тестовых заданий разработана победителем открытых торгов в соответствии с определенными Комиссией требованиями. Разработке базы тестовых заданий для проверки когнитивных способностей предшествовал ряд консультаций с национальными и иностранными экспертами, которыми были даны рекомендации по содержанию и особенностям тестирования когнитивных способностей кандидатов на должности судей, отвечающих лучшим международным практикам в этой сфере.

«База тестовых заданий по тестированию когнитивных способностей уникальна и не используется для проведения тестирования в каком-либо другом учреждении или организации в частном или публичном секторе», - сказано в сообщении.

Список типовых тестовых вопросов тестирования по когнитивным способностям для квалификационного экзамена:

Напомним, Высшая квалификационная комиссия судей в 2024 году заключила договор о закупке базы тестовых заданий для процедуры тестирования на выявление уровня когнитивных способностей с новым поставщиком – компанией ООО «ХГР Украина», которая ранее проводила IQ-тестирование во время конкурсных процедур для Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Стоимость услуг ООО «ХГР Украина» в соответствии с заключенным договором – 688 270 гривен.

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