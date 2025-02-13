ВККС оприлюднила типові запитання тестування когнітивних здібностей

Базу тестових завдань розроблено переможцем відкритих торгів відповідно до визначених Комісією вимог.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що з метою належної підготовки кандидатів на посаду судді місцевого суду та суддів, які мають намір бути переведеними до іншого місцевого суду, до кваліфікаційного іспиту оприлюднено типові запитання тестування когнітивних здібностей.

У Комісії зазначили, що базу тестових завдань розроблено переможцем відкритих торгів відповідно до визначених Комісією вимог. Розробленню бази тестових завдань для перевірки когнітивних здібностей передувала низка консультацій з національними та іноземними експертами, якими було надано рекомендації щодо змісту та особливостей тестування когнітивних здібностей кандидатів на посади суддів, що відповідають кращим міжнародним практикам у цій сфері.

«База тестових завдань із тестування когнітивних здібностей є унікальною та не використовується для проведення тестування в будь-якій іншій установі або організації у приватному або публічному секторі», - сказано у повідомленні.

Перелік типових тестових запитань тестування щодо когнітивних здібностей для кваліфікаційного іспиту:

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів у 2024 році уклала договір про закупівлю бази тестових завдань для процедури тестування на виявлення рівня когнітивних здібностей з новим постачальником – компанією ТОВ «ХГР Україна», яка раніше проводила IQ-тестування під час конкурсних процедур для Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Вартість послуг ТОВ «ХГР Україна» відповідно до укладеного договору – 688 270 гривень.

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