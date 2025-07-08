ВККС рассмотрит вопрос о командировании судей в Первомайский горрайонный суд Николаевской области

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд, должен подать в Комиссию свои документы.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначила вопрос о внесении представления о командировании (временном переводе) для осуществления правосудия в Первомайский горрайонный суд Николаевской области 1 судьи. Рассмотрение вопроса состоится 2 августа в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, изъявивший намерение быть командированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие в соответствии с установленной формой, к которому приложить свои документы.

Ранее сообщалось, что БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад.

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