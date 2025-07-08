В Печерском райсуде Киева произошло перегорание электрической проводки — часть здания обесточена

С 9 июля в суде начинаются капитальные ремонтные работы по устранению последствий аварии.

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Печерский районный суд г. Киева сообщил, что в помещении суда произошла аварийная ситуация — частичное перегорание электрической проводки. Вследствие этого произошло обесточивание значительной части кабинетов и залов судебных заседаний. Об этом суд проинформировал на своем официальном сайте.

«Сейчас приняты все возможные меры для аварийного подключения помещения суда. Однако такие меры не являются технически достаточными и не обеспечивают безопасную бесперебойную работу», — заявили в суде.

Также там отмечается, что с 9 июля начинаются капитальные ремонтные работы по устранению последствий аварии, которые имеют значительный объем и потребуют достаточного времени.

«Очевидно, работа суда в аварийных технических условиях может негативно повлиять на соблюдение определенных законодательством сроков совершения процессуальных действий и замедление осуществления делопроизводства суда.

Просим участников судебных производств и других посетителей суда отнестись с пониманием в случае вынужденных изменений в расписаниях судебных заседаний или других задержек в работе суда, которые будут оперативно устраняться в рабочем порядке с последующим уведомлением всех заинтересованных лиц», — добавили в суде.

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