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У Печерському райсуді Києва сталося перегорання електричної проводки — частина будівлі знеструмлена

16:54, 8 липня 2025
З 9 липня у суді розпочинаються капітальні ремонтні роботи по усуненню наслідків аварії.
У Печерському райсуді Києва сталося перегорання електричної проводки — частина будівлі знеструмлена
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Печерський районний суд м. Києва повідомив, що в приміщенні суду сталася аварійна ситуація - часткове перегорання електричної проводки. В наслідок цього відбулося знеструмлення значної частини кабінетів та залів судових засідань. Про це суд поінформував на своєму офіційному сайті.

«Наразі вжито усіх можливих заходів для аварійного підключення приміщення суду. Однак такі заходи не є технічно достатніми та не забезпечують безпечну безперебійну роботу», - заявили у суді.

Також там зазначається, що з 9 липня розпочинаються капітальні ремонтні роботи по усуненню наслідків аварії, які мають значний об’єм та вимагатимуть достатнього часу.

«Вочевидь робота суду в аварійних технічних умовах може негативно вплинути на дотримання визначених законодавством строків вчинення процесуальних дій та уповільнення здійснення діловодства суду.

Просимо учасників судових проваджень та інших відвідувачів суду поставитись з порозумінням у разі вимушених змін у розкладах судових засідань чи інших затримок у роботі суду, які оперативно усуватимуться в робочому порядку з подальшим повідомленням усіх зацікавлених осіб», - додали у суді.

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Київ Печерський райсуд Києва

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