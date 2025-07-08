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ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області

19:55, 8 липня 2025
Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду, має подати до Комісії свої документи.
ВККС розгляне питання про відрядження суддів до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області
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Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначила питання щодо внесення подання про відрядження (тимчасове переведення) для здійснення правосуддя до Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області 1 судді.

Розгляд питання відбуватиметься 2 серпня о 10:0 хв у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9).

Суддя, який виявив намір бути відрядженим до іншого суду того самого рівня і спеціалізації, має подати до Комісії згоду відповідно до встановленої форми, до якої додати свої документи.

Раніше ми писали, що ВП ВС визнала протиправним повторне оцінювання ВККС судді, який вже пройшов оцінювання 5 років тому.

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