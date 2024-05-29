Искренне раскаялся: суд смягчил наказание за воровство неоднократно судимому переселенцу

Мужчина с 4 судимостями похитил в одном из магазинов мангал, но позже пожалел о совершенном и обратился в полицию.

Уроженец оккупированного Энергодара Запорожской области, переехавший в Хмельницкую область, предстал перед судом по обвинению в совершении кражи в условиях военного положения, которое сразу квалифицируется по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. Об этом пишет Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области.

Ранее мужчина был уже четырежды судим за мошенничество согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины. Во время последней судимости был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком.

В январе 2024 года мужчина, имея непогашенную судимость, украл в одном из магазинов Хмельницкого мангал стоимостью 650 гривен. Позже он пожалел о содеянном, поэтому обратился в полицию с искренним раскаянием и вернул похищенную вещь.

С одной стороны, суд учел, что обвиняемый совершил уголовное преступление во время испытательного срока, следовательно, исправлению без лишения свободы, по мнению уполномоченного органа пробации, не подлежит.

С другой стороны, суд заметил незначительную стоимость похищенного имущества и искреннее раскаяние. Также горрайонный суд, учел и сложные жизненные обстоятельства мужчины, которому трудно было адаптироваться в чужом городе, у него нет близких родственников, постоянного места работы и проживания и состоит на учете в Хмельницком городском центре социальной поддержки и адаптации.

Суд признал мужчину виновным в соответствии с указанной статьей. И, применив статью 69 Уголовного кодекса Украины, смягчил наказание, назначив ему три года лишения свободы. Однако, согласно закону, к этому наказанию присоединены еще и шесть месяцев неотбытой части наказания по приговору Заводского районного суда Запорожья.

До вступления приговора в законную силу, ранее избранная обвиняемому мера пресечения в виде содержания под стражей, оставлена ​​без изменений. Мужчина также оплатит в пользу государства – 1514 гривен процессуальных расходов.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба в течение тридцати дней со дня его оглашения.

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