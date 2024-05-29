Щиро розкаявся: суд пом’якшив покарання за крадіжку неодноразово судимому переселенцю

Чоловік з 4-ма судимостями викрав в одному із магазинів мангал, але пізніше пожалкував про вчинене та звернувся до поліції.

Уродженець Енергодару Запорізької області, який переїхав до Хмельниччини під час його тимчасової окупації, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом за звинуваченням у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану, що одразу кваліфікується за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Про це пише Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Раніше чоловік був уже чотири рази судимий за шахрайство згідно з статті 190 Кримінального кодексу України. Під час останньої судимості був звільнений від відбування покарання з випробовувальним строком.

У січні 2024 року чоловік, маючи непогашену судимість, викрав в одному із магазинів Хмельницького мангал вартістю 650 гривень. Пізніше він пожалкував про вчинене, а тому звернувся в поліцію з щирим розкаянням та повернув викрадену річ.

З одного боку, суд врахував те, що обвинувачений скоїв кримінальний злочин під час іспитового строку, отже виправленню без позбавлення волі, на думку уповноваженого органу пробації, не підлягає. З іншого боку, суд зауважив незначну вартість викраденого майна та щире розкаяння.

Також міськрайонний суд, взяв до уваги і складні життєві обставини чоловіка, якому важко було адаптуватися в чужому місті, він не має близьких родичів, постійного місця роботи та проживання й перебуває на обліку в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації.

Суд визнав чоловіка винуватим відповідно до зазначеної статті. Та, застосувавши статтю 69 Кримінального кодексу України, пом’якшив покарання, призначивши йому три роки позбавлення волі. Однак, згідно закону до цього покарання приєднано ще й шість місяців невідбутої частини покарання за вироком Заводського районного суду Запоріжжя.

До набрання вироку законної сили, раніше обраний обвинуваченому запобіжний захід у виді тримання під вартою, залишено без змін. Чоловік також сплатить на користь держави - 1514 гривень процесуальних витрат.

На вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його оголошення.

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