Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Щиро розкаявся: суд пом’якшив покарання за крадіжку неодноразово судимому переселенцю

10:52, 29 травня 2024
Чоловік з 4-ма судимостями викрав в одному із магазинів мангал, але пізніше пожалкував про вчинене та звернувся до поліції.
Щиро розкаявся: суд пом’якшив покарання за крадіжку неодноразово судимому переселенцю
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уродженець Енергодару Запорізької області, який переїхав до Хмельниччини під час його тимчасової окупації, постав перед Хмельницьким міськрайонним судом за звинуваченням у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану, що одразу кваліфікується за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Про це пише Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Раніше чоловік був уже чотири рази судимий за шахрайство згідно з статті 190 Кримінального кодексу України. Під час останньої судимості був звільнений від відбування покарання з випробовувальним строком.   

У січні 2024 року чоловік, маючи непогашену судимість, викрав в одному із магазинів Хмельницького мангал вартістю 650 гривень. Пізніше він пожалкував про вчинене, а тому звернувся в поліцію з щирим розкаянням та повернув викрадену річ.

З одного боку, суд врахував те, що обвинувачений скоїв кримінальний злочин під час іспитового строку, отже виправленню без позбавлення волі, на думку уповноваженого органу пробації, не підлягає. З іншого боку, суд зауважив незначну вартість викраденого майна та щире розкаяння.

Також міськрайонний суд, взяв до уваги і складні життєві обставини чоловіка, якому важко було адаптуватися в чужому місті, він не має близьких родичів, постійного місця роботи та проживання й перебуває на обліку в Хмельницькому міському центрі соціальної підтримки та адаптації.  

Суд визнав чоловіка винуватим відповідно до зазначеної статті. Та, застосувавши статтю 69 Кримінального кодексу України, пом’якшив покарання, призначивши йому три роки позбавлення волі. Однак, згідно закону до цього покарання приєднано ще й шість місяців невідбутої частини покарання за вироком Заводського районного суду Запоріжжя.

До набрання вироку законної сили, раніше обраний обвинуваченому запобіжний захід у виді тримання під вартою, залишено  без змін. Чоловік також сплатить на користь держави - 1514 гривень процесуальних витрат.

На  вирок може бути подана апеляційна скарга протягом тридцяти днів з дня його оголошення. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відсутність захисника під час затримання особи не свідчить про незаконність особистого обшуку та вилучення телефона – Верховний Суд

Також Верховний Суд підкреслив, що огляд інформації, що міститься в телефоні, не становить негласне втручання у приватне спілкування, і доступ до інформації, що містилася в ньому не вимагає отримання окремого дозволу, якщо сторона обвинувачення отримала телефон підозрюваного у своє володіння на підставі законно проведеного обшуку.

З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».

Кандидати на посади суддів київських судів з другої спроби намагаються стати суддями, але тепер вже не тільки столичних судів: що відомо

«Приховане регулювання» призначень на посади суддів столичних судів схоже є реальністю.

Невідповідність даних військового квитка даним з електронного Реєстру «Оберіг» є підставою для доставки особи до ТЦК під час перевірки документів

Надалі, якщо відомості, зазначені у військово-обліковому документі на бланку, не будуть відповідати відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг», він вважатиметься недійсним.

Якщо чоловік залишив місце проживання з підстав сварок з жінкою, це не є підставою для звільнення його від кримінальної відповідальності за порушення правил адміннагляду – ВС

Обставиною, яка виключає відповідальність за ст. 395 КК, є наявність зі сторони піднаглядного поважних причин для неприбуття до обраного місця проживання у встановлений строк або для самовільного його залишення.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді