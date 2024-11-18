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Апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа за невключение в доход безнадежной кредиторской задолженности

22:00, 18 ноября 2024
Судом апелляционной инстанции поддержана позиция налоговой относительно правомерности применения к истцу штрафных санкций за невключение в доход безнадежной кредиторской задолженности.
Апелляционный суд подтвердил правомерность штрафа за невключение в доход безнадежной кредиторской задолженности
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Государственная налоговая служба сообщает, что судом апелляционной инстанции поддержана позиция контролирующего органа относительно правомерности принятого налогового уведомления-решения о применении к истцу штрафных (финансовых) санкций (начисление пени) за невключение в доход безнадежной кредиторской задолженности и увеличена сумма денежного обязательства по платежу на прибыль предприятий, созданных с участием иностранных инвесторов.

Апелляционным судом замечено, что для отнесения сумм денежных обязательств по переданным поставщику товара векселям к безвозвратной финансовой помощи должны быть правовые основания, определенные в подпункте 14.1.257 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса Украины.

Суды согласны с выводами проверки контролирующего органа о том, что предельный срок погашения исковой давности по приведенным операциям с векселями наступил 22.07.2017, в связи с чем в акте проверки сделан вывод о том, что безнадежная кредиторская задолженность на общую сумму 3 050 000 грн истец должен был включить в состав дохода за 2017 год и отразить в налоговой и финансовой отчетности.

Суд апелляционной инстанции заверил, что суд первой инстанции пришел к верному выводу, что фактическое списание безнадежной кредиторской задолженности должно было происходить в 2017 году, поэтому истцом противоправно занижен доход за 2017 год и завышен доход за три квартала 2022 года.

Коллегия судей обращает особое внимание, что истцом к отрицанию Акта проверки предоставлены цветные копии векселей, где отсутствует информация относительно индоссамента, или других обозначений. Из вышеизложенного усматривается, что предоставленные истцом в электронном виде копии документов не опровергают наличие установленного нарушения, вины по совершенным нарушениям и/или указывают наличие смягчающих обстоятельств, или обстоятельств, освобождающих от финансовой ответственности. Также материалы дела содержат Акт о необеспечении, непредоставлении плательщиком документов в полном объеме.

Следовательно, Шестым апелляционным административным судом от 04.11.2024 по делу № 320/41224/23 апелляционная жалоба истца оставлена ​​без удовлетворения; решение Киевского окружного административного суда от 21.12.2023 оставлено без изменений.

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суд налоговая штраф / штрафы

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