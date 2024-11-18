Апеляційний суд підтвердив правомірність штрафу за невключення до доходу безнадійної кредиторської заборгованості

Судом апеляційної інстанції підтримано позицію податкової щодо правомірності застосування до позивача штрафних санкцій за невключення до доходу безнадійної кредиторської заборгованості.

Державна податкова служба повідомляє, що судом апеляційної інстанції підтримано позицію контролюючого органу щодо правомірності прийнятого податкового повідомлення-рішення про застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій (нарахування пені) за невключення до доходу безнадійної кредиторської заборгованості та збільшено суму грошового зобов’язання за платежем податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів.

Апеляційним судом зауважено, що для віднесення сум грошових зобов`язань за переданими постачальникові товару векселями до безповоротної фінансової допомоги мають бути наявними правові підстави, визначені в підпункті 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України.

Суди погоджуються з висновками перевірки контролюючого органу про те, що граничний термін погашення позовної давності за наведеними операціями з векселями настав 22.07.2017, у зв`язку з чим в акті перевірки зроблено висновок про те, що безнадійну кредиторську заборгованість на загальну суму 3 050 000 грн позивач повинен був включити до складу доходу за 2017 рік та відобразити в податковій та фінансовій звітності.

Суд апеляційної інстанції засвідчив, що суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що фактичне списання безнадійної кредиторської заборгованості мало відбуватися в 2017 році, тому позивачем протиправно занижений дохід за 2017 рік та завищено дохід за три квартали 2022 року.

Колегія суддів звертає особливу увагу, що позивачем до заперечення до Акту перевірки надані кольорові копії векселів, на яких відсутня інформація щодо індосаменту, або інших позначень. З вищевикладеного вбачається, що надані позивачем в електронному вигляді копії документів не спростовують наявність встановленого порушення, вини по вчиненим порушенням та/або вказують на наявність пом`якшуючих обставин, або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності. Також матеріали справи містять Акт про незабезпечення, ненадання платником документів у повному обсязі.

Відтак, Шостим апеляційним адміністративним судом від 04.11.2024 у справі № 320/41224/23 апеляційну скаргу позивача залишено без задоволення; рішення Київського окружного адміністративного суду від 21.12.2023 залишено без змін.

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