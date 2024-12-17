Суд обязал поставщика электроэнергии вернуть 400 тысяч гривен в бюджет Тернопольщины

В результате неправомерного повышения тарифа на электроэнергию в связи с заключением дополнительных соглашений с нарушением закона была осуществлена ​​излишняя оплата средств.

Прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к электропоставщику и областной детской клинической больнице о признании недействительными дополнительных соглашений и взыскания денежных средств на сумму 395 927,83 грн. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В обоснование исковых требований прокурор ссылался на установление факта безосновательного заключения дополнительных соглашений к договору поставки продукции, по которым увеличена цена за единицу товара, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

Исследовав обстоятельства дела, суд установил, что вследствие неправомерного увеличения цены на электрическую энергию путем заключения спорных дополнительных соглашений с нарушением законодательства имела место переплата средств в размере 395 927,83 грн. Суд отметил, что эти денежные средства являются безосновательно полученными электропоставщиком, а потому ответчик обязан их вернуть истцу.

Следовательно, учитывая вышеизложенное, суд удовлетворил исковые требования, признал недействительными дополнительные соглашения и взыскал с электропоставщика в пользу областного бюджета в лице Тернопольского областного совета денежные средства в сумме 395 927,83 грн.

Ознакомиться с текстом решения Хозяйственного суда Тернопольской области от 27 ноября 2024 по делу № 921/513/24 можно по ссылке.

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