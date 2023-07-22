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Суд отменил отказ пограничной службы в выезде студенту, направлявшемуся на обучение за границу

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  1. В Украине

Всеобщая мобилизация: кого не призовут в августе

15:10, 22 июля 2023
Под критерии попадут мужчины определенных категорий от 18 до 60 лет.
Всеобщая мобилизация: кого не призовут в августе
Источник фото: 24tv.ua
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Согласно части 1 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в августе этого года в Украине во время действия всеобщей мобилизации в армию не призовут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет некоторых категорий, в том числе по отсрочке и некоторых медиков.

Не подлежат мобилизации в августе мужчины, которые:

  • перенесли недавно операцию;
  • во время операции им установили металлоконструкции;
  • имеют тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, значительные деформации костей;
  • ольные тяжелыми болезнями: СПИД, гепатиты, туберкулез и похожие на это;
  • осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;
  • имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие это право.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку надо подтвердить после получения повестки об уточнении данных, предоставив справки, подтверждающие:

  • семейные обстоятельства;
  • наличие бронирования;
  • изъятие с воинского учета по состоянию здоровья;
  • обучение или занятия наукой;
  • работу или службу по профессиям, которые гарантируют отсрочку.

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мобилизация
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