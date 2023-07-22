Всеобщая мобилизация: кого не призовут в августе

Под критерии попадут мужчины определенных категорий от 18 до 60 лет.

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Согласно части 1 статьи 23 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в августе этого года в Украине во время действия всеобщей мобилизации в армию не призовут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет некоторых категорий, в том числе по отсрочке и некоторых медиков.

Не подлежат мобилизации в августе мужчины, которые:

перенесли недавно операцию;

во время операции им установили металлоконструкции;

имеют тяжелые заболевания опорно-двигательного аппарата, значительные деформации костей;

ольные тяжелыми болезнями: СПИД, гепатиты, туберкулез и похожие на это;

осужденные во время отбывания и после отбывания наказания за тяжкие преступления;

имеют право на отсрочку и подали документы, доказывающие это право.

Согласно статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», отсрочку надо подтвердить после получения повестки об уточнении данных, предоставив справки, подтверждающие:

семейные обстоятельства;

наличие бронирования;

изъятие с воинского учета по состоянию здоровья;

обучение или занятия наукой;

работу или службу по профессиям, которые гарантируют отсрочку.

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