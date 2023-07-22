Загальна мобілізація: кого не призвуть у серпні

Відповідно частині 1 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» у серпні цього року в Україні під час дії загальної мобілізації до армії не призвуть чоловіків віком від 18 до 60 років деяких категорій, у тому числі за відстрочкою та деяких медиків.
Не підлягають мобілізації у серпні чоловіки, які:
- перенесли нещодавно операцію;
- під час операції їм встановили металоконструкції;
- мають тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, значні деформування кісток;
- хворі на тяжкі хвороби: СНІД, гепатити, туберкульоз та схожі на це;
- засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;
- мають право на відстрочку та подали документи, які доводять це право.
Згідно з статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відстрочку треба підтвердити після отримання повістки про уточнення даних, надавши довідки, що підтверджують:
- сімейні обставини;
- наявність бронювання;
- вилучення з військового обліку за станом здоров’я;
- навчання чи заняття наукою;
- роботу або службу за професіями, які гарантують відстрочку.
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