Загальна мобілізація: кого не призвуть у серпні

Під критерії потраплять чоловіки певних категорій від 18 до 60 років.

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Відповідно частині 1 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» у серпні цього року в Україні під час дії загальної мобілізації до армії не призвуть чоловіків віком від 18 до 60 років деяких категорій, у тому числі за відстрочкою та деяких медиків.

Не підлягають мобілізації у серпні чоловіки, які:

перенесли нещодавно операцію;

під час операції їм встановили металоконструкції;

мають тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, значні деформування кісток;

хворі на тяжкі хвороби: СНІД, гепатити, туберкульоз та схожі на це;

засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;

мають право на відстрочку та подали документи, які доводять це право.

Згідно з статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відстрочку треба підтвердити після отримання повістки про уточнення даних, надавши довідки, що підтверджують:

сімейні обставини;

наявність бронювання;

вилучення з військового обліку за станом здоров’я;

навчання чи заняття наукою;

роботу або службу за професіями, які гарантують відстрочку.

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