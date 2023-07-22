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  1. В Україні

Загальна мобілізація: кого не призвуть у серпні

15:10, 22 липня 2023
Під критерії потраплять чоловіки певних категорій від 18 до 60 років.
Загальна мобілізація: кого не призвуть у серпні
Джерело фото: 24tv.ua
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Відповідно частині 1 статті 23 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» у серпні цього року в Україні під час дії загальної мобілізації до армії не призвуть чоловіків віком від 18 до 60 років деяких категорій, у тому числі за відстрочкою та деяких медиків.

Не підлягають мобілізації у серпні чоловіки, які:

  • перенесли нещодавно операцію;
  • під час операції їм встановили металоконструкції;
  • мають тяжкі захворювання опорно-рухового апарату, значні деформування кісток;
  • хворі на тяжкі хвороби: СНІД, гепатити, туберкульоз та схожі на це;
  • засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини;
  • мають право на відстрочку та подали документи, які доводять це право.

Згідно з статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відстрочку треба підтвердити після отримання повістки про уточнення даних, надавши довідки, що підтверджують:

  • сімейні обставини;
  • наявність бронювання;
  • вилучення з військового обліку за станом здоров’я;
  • навчання чи заняття наукою;
  • роботу або службу за професіями, які гарантують відстрочку.

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